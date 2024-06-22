Проект АТН о крупнейшей военной кампании за всю историю человечества - наступательной операции "Багратион"

Агентство теленовостей начинает проект, посвященный 80-летию освобождения Беларуси. Начало и ход одной из крупнейших военных кампаний за всю историю человечества - стратегической наступательной операции "Багратион".

В первой серии проекта "Освобождение. День за днем" о том, что происходило на фронтах за день до первых залпов.