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Проект АТН "Память бессмертна" расскажет о местечке, прозвище которому "детская Хатынь"

Каждый год мы вспоминаем войну, унесшую миллионы жизней. Мы благодарим тех, кто сражался за нашу страну. С 1941 по 1945 год в военных действиях принимали участие несколько десятков тысяч несовершеннолетних детей. Наравне со взрослыми они терпели лишения, защищали, стреляли, попадали в плен, жертвуя собственными жизнями. Они взрослели по минутам.

В 1943 году в деревне Красный Берег Жлобинского района нацисты создали донорский концлагерь для детей. Сейчас на его месте расположен мемориал, большинство посетителей покидают его со слезами.

В канун Дня Победы в Год исторической памяти проект Агентства теленовостей "Память бессмертна" о местечке, прозвище которому "детская Хатынь".

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