Проект АТН "Память бессмертна" расскажет о местечке, прозвище которому "детская Хатынь"

Каждый год мы вспоминаем войну, унесшую миллионы жизней. Мы благодарим тех, кто сражался за нашу страну. С 1941 по 1945 год в военных действиях принимали участие несколько десятков тысяч несовершеннолетних детей. Наравне со взрослыми они терпели лишения, защищали, стреляли, попадали в плен, жертвуя собственными жизнями. Они взрослели по минутам.