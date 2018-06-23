Проект АТН "Сферы национальных интересов". Премьера 25 июня на "Беларусь 1"

Очевидно, что за последние годы произошли большие изменения в спортивной отрасли страны. И не только. Знаковые достижения в социальной, экономической, а также сфере безопасности. Как это было от зарождения идеи до воплощения в жизнь. Смотрите уникальную летопись наших дней в проекте Агентства теленовостей "Сферы национальных интересов". Большая премьера уже в этот понедельник, 25 июня.