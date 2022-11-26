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Проект АТН "В открытом доступе" - документы из прошлого нельзя оставлять на полках забвения
Вашему вниманию очередная серия проекта АТН "В открытом доступе", посвященная Году исторической памяти. Документы из прошлого, как бы этого не хотели наши западные соседи, нельзя подвергать ретуши, а тем более оставлять на полках забвения (видео).
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