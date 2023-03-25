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Проект АТН "В открытом доступе": националисты на службе рейха

Польские националисты всегда пытались привнести раскол в наше белорусское общество. Что уже говорить про беглых манкуртов, у которых сейчас "нібыта" каждый день - это "день воли". Посмотрите следующие кадры. Совместные шабашы националистов и нацистов.

Они такого хотели будущего? Неужели зловещая история ничему не учит? Проект АТН - "В открытом доступе".

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