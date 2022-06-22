Проект АТН #ЗАЖИВОе - подтверждение кровавых преступлений в годы войны и сожженные судьбы

Не дать нивелировать и перевернуть историческую правду. Генпрокуратура продолжает расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Сотни трагических историй из жизни каждого региона. Факты зверств нацистов, которым удалось избежать ответственности за убийства мирных жителей, издевательства и пытки.



Подтверждение кровавых преступлений в годы войны, сожженные судьбы и новые ужасающие подробности трагедии - в специальном проекте Агентства теленовостей #ЗАЖИВОе, сегодня сразу после "Панорамы" на "Беларусь 1".