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Проект АТН #ЗАЖИВОе - подтверждение кровавых преступлений в годы войны и сожженные судьбы

Не дать нивелировать и перевернуть историческую правду. Генпрокуратура продолжает расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Сотни трагических историй из жизни каждого региона. Факты зверств нацистов, которым удалось избежать ответственности за убийства мирных жителей, издевательства и пытки.

Подтверждение кровавых преступлений в годы войны, сожженные судьбы и новые ужасающие подробности трагедии - в специальном проекте Агентства теленовостей #ЗАЖИВОе, сегодня сразу после "Панорамы" на "Беларусь 1".

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