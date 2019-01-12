3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Проект Белтелерадиокомпании "Я знаю!" возвращается на экраны после телеканикул
Несколько часов остается до первого звонка второго сезона эрудит-шоу "Я знаю!". Один из самых рейтинговых проектов Белтелерадиокомпании возвращается на экраны после телеканикул. В первом выпуске за место в суперфинале поборются ученики 5 классов. Всего же на данный момент отснят первый пакет серий, а это 14 программ, в которых соревнуются ученики с 5 по 8 класс. Продюсерский центр нашего медиахолдинга не только подготовил новые вопросы, выбрал лучшие юные умы со всей Беларуси, но и объединил творческих виртуозов. В качестве музыкальных номеров в этом сезоне будут выступления от воспитанников школ искусств больших и малых городов.
Проект о чудо-детях стал немного объемнее. Хронометраж одного выпуска увеличен до более часа, чтобы вместить все эмоции. Во втором сезоне "Я знаю!" выпуски умножили на два. Теперь отвечать на вопросы с вундеркиндами можно не только в субботу, но и в воскресенье в 13:30.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе