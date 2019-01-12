Проект Белтелерадиокомпании "Я знаю!" возвращается на экраны после телеканикул

Несколько часов остается до первого звонка второго сезона эрудит-шоу "Я знаю!". Один из самых рейтинговых проектов Белтелерадиокомпании возвращается на экраны после телеканикул. В первом выпуске за место в суперфинале поборются ученики 5 классов. Всего же на данный момент отснят первый пакет серий, а это 14 программ, в которых соревнуются ученики с 5 по 8 класс. Продюсерский центр нашего медиахолдинга не только подготовил новые вопросы, выбрал лучшие юные умы со всей Беларуси, но и объединил творческих виртуозов. В качестве музыкальных номеров в этом сезоне будут выступления от воспитанников школ искусств больших и малых городов.