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Проект Белтелерадиокомпании "Я знаю!" возвращается на экраны после телеканикул

Несколько часов остается до первого звонка второго сезона эрудит-шоу "Я знаю!". Один из самых рейтинговых проектов Белтелерадиокомпании возвращается на экраны после телеканикул. В первом выпуске за место в суперфинале поборются ученики 5 классов. Всего же на данный момент отснят первый пакет серий, а это 14 программ, в которых соревнуются ученики с 5 по 8 класс. Продюсерский центр нашего медиахолдинга не только подготовил новые вопросы, выбрал лучшие юные умы со всей Беларуси, но и объединил творческих виртуозов. В качестве музыкальных номеров в этом сезоне будут выступления от воспитанников школ искусств больших и малых городов.

Проект о чудо-детях стал немного объемнее. Хронометраж одного выпуска увеличен до более часа, чтобы вместить все эмоции. Во втором сезоне "Я знаю!" выпуски умножили на два. Теперь отвечать на вопросы с вундеркиндами можно не только в субботу, но и в воскресенье в 13:30.

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