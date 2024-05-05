Проект "Без ретуши" расскажет, как Пасха смогла объединить православных по всей Беларуси

Пасхальные дни, светлый праздник Воскресения Христова в современной Беларуси стал поистине объединяющим для всех нас. Каждый встречает его в атмосфере любви и открытости, чего не скажешь про времена атеизма, которые неведомы новому поколению. Все покажем в проекте "Без ретуши".