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Проект "Без срока давности" - имена и лица палачей
Мы не позволим также поступить с белорусским культурным кодом. Отстоим и историческую память. Вскроем факты, о которых долгие годы молчали. Элитное подразделение СС - особое формирование Дирлевангера. В годы Великой Отечественной войны они уничтожали белорусские деревни и сжигали людей.
На их счету - порядка 15 тыс жертв и 180 населенных пунктов. Нацистское формирование, в котором, кроме немцев и австрийцев, служили рожденные в СССР. Были случаи, когда, выполняя приказ, каратель сжигал собственную мать.
А после войны предатели родины, зачастую сменив фамилию, уезжали за тысячи километров. Их искали по всему Советскому Союзу. Доставляли в Беларусь, где и судили. Мы назовем имена палачей и покажем их лица.
Во второй части фильма "Каратели Дирлевангера" из серии "Без срока давности" совместного проекта Агентства теленовостей и Комитета государственной безопасности Беларуси.
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