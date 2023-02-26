Проект "Без срока давности" - имена и лица палачей

Мы не позволим также поступить с белорусским культурным кодом. Отстоим и историческую память. Вскроем факты, о которых долгие годы молчали. Элитное подразделение СС - особое формирование Дирлевангера. В годы Великой Отечественной войны они уничтожали белорусские деревни и сжигали людей.

На их счету - порядка 15 тыс жертв и 180 населенных пунктов. Нацистское формирование, в котором, кроме немцев и австрийцев, служили рожденные в СССР. Были случаи, когда, выполняя приказ, каратель сжигал собственную мать.

А после войны предатели родины, зачастую сменив фамилию, уезжали за тысячи километров. Их искали по всему Советскому Союзу. Доставляли в Беларусь, где и судили. Мы назовем имена палачей и покажем их лица.