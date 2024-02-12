Проект БИСИ "ИнфоМетрика" помогает эффективно мониторить медиа и соцсети

Одним из проектов, которые осуществляет институт, является "ИнфоМетрика" - информационно-аналитическая система мониторинга медиа и соцсетей. Инструмент прост в использовании и чрезвычайно эффективен. В этом уже убедились и многие белорусские компании.

"ИнфоМетрика" позволяет из всего огромного объема информации выбрать все, что мне нужно в этот момент по ключевым словам, по источникам информации, по временному периоду, по региону.

"ИнфоМетрика" позволяет из всего огромного объема информации выбрать все, что мне нужно в этот момент по ключевым словам, по источникам информации, по временному периоду, по региону.

Ольга Спехова признается, что в последнее время перестала ставить регион "Беларусь" в поисковиках, потому что, по ее мнению, очень важно, что о нас думают, пишут наши коллеги на огромном российском пространстве. И вручную в поисковиках в Google, "Яндекс" гораздо больше времени уходило бы на анализ информации, считает она. "Наша система позволяет делать, например, ежедневный обзор прессы за достаточно сжатый период", - говорит пресс-секретарь.