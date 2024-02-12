ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Проект БИСИ "ИнфоМетрика" помогает эффективно мониторить медиа и соцсети

Проект БИСИ "ИнфоМетрика" помогает эффективно мониторить медиа и соцсети

Белорусский институт стратегических исследований (БИСИ) отмечает свое 5-летие. "Фабрика мысли" учреждена Президентом Беларуси 12 февраля 2019 года.

Одним из проектов, которые осуществляет институт, является "ИнфоМетрика" - информационно-аналитическая система мониторинга медиа и соцсетей. Инструмент прост в использовании и чрезвычайно эффективен. В этом уже убедились и многие белорусские компании.

"ИнфоМетрика" позволяет из всего огромного объема информации выбрать все, что мне нужно в этот момент по ключевым словам, по источникам информации, по временному периоду, по региону.
Ольга Спехова, пресс-секретарь концерна "Белнефтехим"

Ольга Спехова признается, что в последнее время перестала ставить регион "Беларусь" в поисковиках, потому что, по ее мнению, очень важно, что о нас думают, пишут наши коллеги на огромном российском пространстве. И вручную в поисковиках в Google, "Яндекс" гораздо больше времени уходило бы на анализ информации, считает она. "Наша система позволяет делать, например, ежедневный обзор прессы за достаточно сжатый период", - говорит пресс-секретарь.

Смотрите фильм АТН"БИСИ. Институт смыслов" ЗДЕСЬ

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все