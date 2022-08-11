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Проект "Четыре сезона" объединил преподавателей в школах искусств и детских арт-студиях

Лето - одна из любимых творческих пор для художников. Пленэры по живописным местам Несвижа, Червеня, Смолевичей, Ракова, Воложина. К таким рельефам обращаются белорусские авторы. Творческий проект "Четыре сезона" объединил педагогов, которые преподают в школах искусств и детских арт-студиях.

Летние краски в сюжете Ларисы Гулякевич (видео).

Фото: pixabay.com

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