Проект "Четыре сезона" объединил преподавателей в школах искусств и детских арт-студиях

Лето - одна из любимых творческих пор для художников. Пленэры по живописным местам Несвижа, Червеня, Смолевичей, Ракова, Воложина. К таким рельефам обращаются белорусские авторы. Творческий проект "Четыре сезона" объединил педагогов, которые преподают в школах искусств и детских арт-студиях.