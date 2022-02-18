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Проект "Де-факто" о новеллах Основного закона и личной истории белорусов

Народная Конституция от первого лица. Агентство теленовостей продолжает проект "Де-факто". Это цикл роликов о новеллах Основного закона и личной истории белорусов, их уникальном прочтении того, что предлагает проект Конституции.

О нравственных ценностях, о мирном атоме и развитии, о распределении полномочий и гарантиях суверенитета, о нашем здоровье и мирном будущем. О том, за что отдадим голос 27 февраля, рассказывают сами белорусы. Новая история объединяет всех, чья безграничная сила воли побеждает слабость и отчаяние.

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