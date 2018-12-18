Проект "Дед Мороз Online" презентовали в утреннем шоу на "Беларусь 1"

Гостями студии "Добрай ранiцы, Беларусь!"стали продюсер Катерина Рассолько и режиссер проморолика Ольга Жукова. Они рассказали, как благодаря новому проекту Белтелерадиокомпании "Дед Мороз Online" оказаться в усадьбе Деда Мороза и почему видео к нему сняли в стиле хоррор.