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Проект "Дед Мороз Online" презентовали в утреннем шоу на "Беларусь 1"

Гостями студии "Добрай ранiцы, Беларусь!"стали продюсер Катерина Рассолько и режиссер проморолика Ольга Жукова. Они рассказали, как благодаря новому проекту Белтелерадиокомпании "Дед Мороз Online" оказаться в усадьбе Деда Мороза и почему видео к нему сняли в стиле хоррор.

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