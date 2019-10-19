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Проект "Дело молодых". Молодые педагоги в деревне Юрцево
Накануне Александр Лукашенко подписал Указ по стимулированию научной деятельности и совершенствованию оплаты труда. И здесь самое важное - есть кого поощрять. Как, например, молодые педагоги в деревне Юрцево. Они приносят новые креативные идеи в школу. Вместо звонка на урок танец. Английский на улице. И салат с "теплой" грядки на перекус. Педагогика с выдумкой в рубрике "Дело молодых".
Необычные традиции в Юрцевской школе
Пожать учителю руку, дать "пять" или станцевать вместе с ним. Каждое доброе утро должно начинаться с шутки, убежден Владимир Яскевич. Поэтому и придумал эту забавную традицию. Так и сон проходит, и настроение поднимается. На уроке тоже есть место игре, но в ней большая польза: например, если зарядка, то на английском.
В сельской школе Владимир Яскевич пять лет. В Оршанском районе он один из двух мужчин-преподавателей, работающих в начальных классах. В профессию пришел неслучайно, поэтому каждый рабочий день как праздник и для него, и для учеников.
Тонус нескучной школьной жизни поддерживают и коллеги. Учитель физкультуры Андрей Самуйло сумел не только школьникам привить любовь к спорту, но и учителей поставил на лыжи. Вместе с учениками смотрят трансляции больших соревнований, а результаты матчей оперативно появляются на информационной доске.
Средний возраст педагогического коллектива Юрцевской школы – чуть больше 30. Вместе с детьми выигрывают районные спартакиады и конкурсы, на двух гектарах приусадебного участка занимаются органическим земледелием, а в школьном саду проводят тематические уроки.
В школе работают 22 учителя. Только в этом году на первое место работы пришли 3 выпускника педвузов. Очень ждут возвращения из армии учителя информатики, а преподавателя английского языка - из декретного отпуска.
Педагогами школа гордится. Хотя здесь и не скрывают, что остаются не все. Зато лучшие.
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