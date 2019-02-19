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Проект "Дело молодых". Врач Дмитрий Холевинский спасает жизни юных пациентов

Внедрено свыше 50 методик - от лечения простейших переломов до тончайшей микрохирургии глаза


Неудивительно, что за 5 лет работы областная детская больница стала настоящим медицинским центром, где внедрено свыше 50 методик - от лечения простейших переломов до тончайшей микрохирургии глаза под пристальным контролем высокотехнологичного оборудования. Одновременно в работе 5 операционных.



Застать такую операционную не занятой - редкий случай. Обычно с утра и до вечера работают хирурги. В день до 30 операций. Вот и сейчас 30 минут перерыва и следующая.

Достижением центра стали и высококлассные операции пациентам с диагнозом ДЦП, позволяющие буквально ставить на ноги тех, кто еще недавно и вовсе был лишен возможности ходить. Две бригады могут выполнять одновременно до 16 вмешательств. Дети больше не лежат годами в больнице.

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Лапароскопия, лазерное оборудование, позволяющее лечить даже новорожденных.


В помощь специалистам и современный многосрезовый мультиспиральный томограф. Он позволяет не только сократить время обследования маленьких пациентов, но и сделать полный анализ их состояния. Такая концентрация современного оборудования, опыта позволили центру стать еще базой по подготовке специалистов.


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