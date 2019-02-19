Проект "Дело молодых". Врач Дмитрий Холевинский спасает жизни юных пациентов





Застать такую операционную не занятой - редкий случай. Обычно с утра и до вечера работают хирурги. В день до 30 операций. Вот и сейчас 30 минут перерыва и следующая.



Достижением центра стали и высококлассные операции пациентам с диагнозом ДЦП, позволяющие буквально ставить на ноги тех, кто еще недавно и вовсе был лишен возможности ходить. Две бригады могут выполнять одновременно до 16 вмешательств. Дети больше не лежат годами в больнице.