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Проект "Диспозиция" о марше националистов в Киеве

А это Украина, где сиюминутные интересы вновь одержали верх над правдой и здравым смыслом. В Киеве громко отметили 78-летие дивизии СС "Галичина". Глумление над памятью о миллионах жертв никто не пресек. Как издевательство прозвучало и решение мэра Кличко произвести ко Дню Победы выплаты, в том числе участникам Майдана и операции в Донбассе. Об обелении зла - в проекте "Диспозиция".

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