Проект "Диспозиция" о меняющейся системе геополитических координат

Кто же виноват в афганском хаосе - задаются вопросом многие политики и мировые СМИ. Америка, которая обещала демократию, а оставила после себя разруху и нищету? Попытаемся разобраться в авторском проекте "Диспозиция".

В эфире "Диспозиция". Это Гагарин. Поехали. Все-таки сколько на планете знатоков афганского вопроса! Поднаторел брат-аналитик так, что жжет правду-матку о предательстве Америки. Иные вообще только из-за кризиса и причислены нынче к лику экспертов. Чисто спецы, как сказал бы Зощенко! Особенно по широте взглядов. Порой в одной и той же программе, в одной информационной плоскости можно услышать как о талибах-террористах, так и о талибах-миротворцах.

Вообще этот тренд разнополярных взглядов фактически из одного источника задала Америка. Это когда президент - одно, конгресс - другое, Пентагон - третье, пресс-секретарь в отпуске, а какой-нибудь советник свою линию гнет. Похоже, весь мир теперь будет жить в парадигме противоречий. К этому должны быть готовы и мы. Именно - уметь действовать в мутной воде.

В этой ситуации важно не оказаться за бортом. Для этого думать надо своей головой. Не думать своей головой -это прерогатива Литвы, Латвии, Украины, где уже оправдывают американцев. Потому что кто они без США? Сколько продержится там нынешняя власть, если США вдруг уйдут, как из Афганистана? Здесь опять есть о чем задуматься Беларуси. Америка, словно раненый зверь, броситься может на кого угодно. Чтобы восстановить величие. Шавок для этого хватает. Они как раз рядом с Беларусью. Тут еще кризис с беженцами, который всегда можно взрастить до вооруженного конфликта. Так ведь еще и наши подсобить могут. На неделе в определенных телеграм-каналах разносили весть, что Минобороны подвозит мигрантов к границе с Польшей. Заметили наши соотечественники подозрительных людей в автобусах. Мигрантами оказались участники Армейских международных игр, осматривавшие достопримечательности. Вот что заявило по этому поводу Минобороны:

В конкурсах "АрМИ" на территории Беларуси принимают участие военнослужащие из Ирана, Пакистана, Катара, Индии, Венесуэлы и других стран. С присущим белорусам гостеприимством организаторы предусмотрели для зарубежных участников экскурсии по значимым для истории нашей страны местам.

США в Афганистане, конечно, совершили знатный каминг аут и даже переплюнули самих себя, но остались сильны: печатают деньги, раздувают военный бюджет, продолжают учительствовать по правам человека. Завтра еще что-нибудь отмочат вместе с сателлитами.