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Проект "Добрая дорога" должен повысить уровень безопасности и IQ транспортных артерий

Проект "Добрая дорога" в столице должен повысить уровень безопасности и IQ наикрупнейших транспортных артерий города. Сложные участки оборудуют электронными датчиками, которые будут передавать информацию о плотности потока в режиме реального времени. А умные светофоры со встроенными GPS-трекерами рассчитывают скорость и интенсивность движения транспорта, а также учитывают параметры перекрестка, чтобы избежать заторов.

Вскоре интеллектуальные технологии появятся и на МКАД. Датчики, установленные вдоль кольцевой, будут заранее информировать специалистов и водителей о ДТП, проведении ремонтных работ и помогут выбирать наилучший маршрут.

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