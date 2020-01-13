Проект "Экспертная среда". Явление "дип фейк" должны обсуждать в парламенте с точки зрения закона

"Когда мы живем в условиях блогосферы, информация конкретных пользователей может цитироваться на уровне глав государств. И в этих ситуациях информационное законодательство оказалось неприспособленным к массовому распространению недостоверной информации, когда таковая может влиять не только на конкретных людей, но и может влиять на общество, на межгосударственные отношения и, действительно, может нарушать многое, оказывать негативное влияние на интересы многих-многих".

"В этой связи мы можем действительно представить, насколько опасный потенциал, когда в уста политиков, лиц, принимающих решения, может вкладываться серьезная, компрометирующая информация. При этом важно то, что технологии по распознанию поддельных видео пока в завершенном виде не существует, и более того, когда они будут сделаны, если они будут обрабатывать видео долго… Вот сейчас даже короткий ролик дип фейк делается неделями, условно говоря, то ролик уже может успеть вызвать определенный социальный эффект".

