3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Проект "Экспертная среда". Явление "дип фейк" должны обсуждать в парламенте с точки зрения закона
Виктор Наумов, старший научный сотрудник Института государства и права Российской академии наук:
"Когда мы живем в условиях блогосферы, информация конкретных пользователей может цитироваться на уровне глав государств. И в этих ситуациях информационное законодательство оказалось неприспособленным к массовому распространению недостоверной информации, когда таковая может влиять не только на конкретных людей, но и может влиять на общество, на межгосударственные отношения и, действительно, может нарушать многое, оказывать негативное влияние на интересы многих-многих".
Виталий Демиров, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
"В этой связи мы можем действительно представить, насколько опасный потенциал, когда в уста политиков, лиц, принимающих решения, может вкладываться серьезная, компрометирующая информация. При этом важно то, что технологии по распознанию поддельных видео пока в завершенном виде не существует, и более того, когда они будут сделаны, если они будут обрабатывать видео долго… Вот сейчас даже короткий ролик дип фейк делается неделями, условно говоря, то ролик уже может успеть вызвать определенный социальный эффект".
Президент
Все
Лукашенко наградил 147 человек за активное участие в ликвидации последствий стихии
Работники сельскохозяйственной отрасли удостоены госнаград и Благодарности Президента
У Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений - Лукашенко
Инвестировать надо прежде всего в те сферы, где у Беларуси уже есть компетенции - Лукашенко
Политика
Все
Общество
Все
Члены Совета Республики 11 ноября проведут единый день приема граждан в Витебской области
"Самая красивая на свете". Современная школа открылась в Осиповичах
Беляев: Сегодняшний студент журфака - амбициозный молодой человек, который знает, чего хочет
На очереди Минск - гонщики с приставкой "топ" участвуют в заездах около Троицкого предместья
В мире
Все
Вулин: Мы сейчас ближе к ядерному столкновению, чем во времена Холодной войны
Партия социалистов Молдовы назвала Майю Санду нелегитимным президентом
А вдруг шпионы?! В Литве решили почистить ряды армии от жителей страны с двойным гражданством
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,6 - есть пострадавшие
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов