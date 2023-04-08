Проект экстрим-шоу "Герои" выйдет в эфир "Беларусь 1" в новом телесезоне. Следите за анонсами!

Мне намного комфортнее уже чувствовать себя перед камерой. Конечно, прибавилось уверенности. Концепция осталась та же, но появились новые испытания, новые сложности, которые предстоит всем пройти. Все это интересно, все это захватывает. Что-то новенькое увидит зритель, это здорово. Я, честно говоря, восхищаюсь теми людьми, которые проходят это все, потому что это колоссальный труд, работа над собой. Несмотря на то, что я занимаюсь спортом и, возможно, могу где-нибудь даже что-нибудь попробовать пройти и, безусловно, это было бы интересно, но это колоссальный труд.

Дарья Лукашенко, ведущая развлекательных шоу "Герои" и "Герои. Перезагрузка"