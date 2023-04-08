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Проект экстрим-шоу "Герои" выйдет в эфир "Беларусь 1" в новом телесезоне. Следите за анонсами!
Белтелерадиокомпания завершила съемки экстрим-шоу "Герои". Совместный проект медиахолдинга, Президентского спортивного клуба и МЧС выйдет в эфир "Беларусь 1" в новом телесезоне.
Второй год авторского экшн-проекта (полностью отечественного производства) подготовил сюрприз для зрителей. В этот раз на полосу препятствий, которая стала больше, глубже, сложнее и эффектнее выйдут не только подростки 9-11 классов Беларуси, которые профессионально увлекаются пожарно-спасательным делом. Увидим и юных "Героев" из России, Словакии и Узбекистана. Учитывая популярность молодежного проекта, продюсеры также бросили вызов именитым артистам, спортсменам, теле- и радиоведущим.
Таким образом в эфирной сетке появится сразу две программы - полюбившиеся "Герои" и звездный сиквел "Герои. Перезагрузка". Впереди месяцы пост-продакшена - создания виртуальной реальности с экстремальными реальными испытаниями.
Мне намного комфортнее уже чувствовать себя перед камерой. Конечно, прибавилось уверенности. Концепция осталась та же, но появились новые испытания, новые сложности, которые предстоит всем пройти. Все это интересно, все это захватывает. Что-то новенькое увидит зритель, это здорово. Я, честно говоря, восхищаюсь теми людьми, которые проходят это все, потому что это колоссальный труд, работа над собой. Несмотря на то, что я занимаюсь спортом и, возможно, могу где-нибудь даже что-нибудь попробовать пройти и, безусловно, это было бы интересно, но это колоссальный труд.
Финальный день на площадке "дозаписи" ведущих развлекательного проекта. Сегодня же сняли и саундтрек. Главный лейтмотив экшен-шоу "Герои" - зазвучит голосами Ксении Галецкой и Ивана Здонюка. (Он, кстати, также прошел экстремальную трассу проекта в одной из звездных команд). А вот кто преодолел стихии Воду, Воздух, Землю, Огонь, покорил Башню Героев и стал лучшим среди соперников, узнаем в новом телесезоне. Следите за анонсами!
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