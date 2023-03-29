3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Проект Федерации борьбы и Президентского спортивного клуба "Лига храбрых" открывает образовательный кэмп
Спорт и грязные политические интриги, к сожалению, это новые реалии. Но белорусам не привыкать - да, мировые площадки пока сменились на союзные, но конкуренция не ослабла, а санкции закалили наших спортсменов. Большое внимание по-прежнему уделяется и развитию детского спорта. Один из примеров - совместный проект Белорусской федерации борьбы и Президентского спортивного клуба "Лига храбрых", где участники - а это дети, растут как спортсмены и как настоящие патриоты.
Эта история не осталась незамеченной в прошлом году, когда с сентября по декабрь в Беларуси Федерация борьбы при поддержке Президентского спортивного клуба запустила проект, аналогов которому в нашем спорте еще не было. Это совершенно не преувеличение.
"Лига храбрых" под стать своему названию стартовала ярко, cо всеми элементами спортивного шоу. Те дни стали импульсом, результат которого наблюдаем уже сегодня.
Так совпало, что Дворец борьбы имени великого спортсмена Александра Медведя стал и стартом в истории проведения "Лиги храбрых", и продолжением уже большой образовательной программы.
Впереди масса интересного. Команда ребят со всей страны погрузилась в лагерь, который проходит под эгидой "Лиги храбрых". С одного мероприятия на другое, совершенный цейтнот, но огромное море впечатлений.
Утром - небольшой тимбилдинг, следом - подготовка к тренировке и мастер-классу. Тренировки, мастер-классы и образовательные мероприятия следуют на этой неделе в формате нон-стоп. Одна из них - под чутким руководством одной из лучших спортсменок в нашей богатейшей истории борьбы Ванессы Колодинской, у которой есть бронза олимпийского Токио, и которая успевает, как видно, всюду.
Республиканский детский лагерь в рамках "Лиги храбрых" только набирает силу. Летом пройдет еще один лагерь для детей. А вот затем, осенью, вновь начнется самое главное - борьба до последней схватки.
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Шпаковский: Экологическая повестка - значимый вопрос будущего человечества, и о нем нужно говорить
Переработка мусора и артезианская вода: как в Минске реализуется экологическая политика
500 легковушек и около 300 грузовиков стоят в очереди на белорусско-польской границе
Авдонин: Беларусь находится в числе государств, которые ориентируются на будущее человечества
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все