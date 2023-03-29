Проект Федерации борьбы и Президентского спортивного клуба "Лига храбрых" открывает образовательный кэмп

Спорт и грязные политические интриги, к сожалению, это новые реалии. Но белорусам не привыкать - да, мировые площадки пока сменились на союзные, но конкуренция не ослабла, а санкции закалили наших спортсменов. Большое внимание по-прежнему уделяется и развитию детского спорта. Один из примеров - совместный проект Белорусской федерации борьбы и Президентского спортивного клуба "Лига храбрых", где участники - а это дети, растут как спортсмены и как настоящие патриоты.

Эта история не осталась незамеченной в прошлом году, когда с сентября по декабрь в Беларуси Федерация борьбы при поддержке Президентского спортивного клуба запустила проект, аналогов которому в нашем спорте еще не было. Это совершенно не преувеличение.

"Лига храбрых" под стать своему названию стартовала ярко, cо всеми элементами спортивного шоу. Те дни стали импульсом, результат которого наблюдаем уже сегодня.

Так совпало, что Дворец борьбы имени великого спортсмена Александра Медведя стал и стартом в истории проведения "Лиги храбрых", и продолжением уже большой образовательной программы.

Впереди масса интересного. Команда ребят со всей страны погрузилась в лагерь, который проходит под эгидой "Лиги храбрых". С одного мероприятия на другое, совершенный цейтнот, но огромное море впечатлений.

Утром - небольшой тимбилдинг, следом - подготовка к тренировке и мастер-классу. Тренировки, мастер-классы и образовательные мероприятия следуют на этой неделе в формате нон-стоп. Одна из них - под чутким руководством одной из лучших спортсменок в нашей богатейшей истории борьбы Ванессы Колодинской, у которой есть бронза олимпийского Токио, и которая успевает, как видно, всюду.