3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Проект "Герои" к новому сезону подготовила Белтелерадиокомпания с Президентским спортклубом, МЧС и Белорусской федерацией пожарно-спасательного спорта
Они могут и в огонь, и в воду. И готовы доказать это в эфире национального телевидения. Совместный проект о настоящих героях нашего времени - юных отличниках пожарно-спасательного спорта - к новому сезону подготовили Президентский спортивный клуб, Белтелерадиокомпания, а также Министерство по чрезвычайным ситуациям и Белорусская федерация пожарно-спасательного спорта.
Удалось реанимировать популярный во все времена формат спортивной эстафеты. Большая команда специалистов за год придумала современный вариант соперничества и разработала концепцию с дополненной реальностью. В качестве телевизионного павильона использовали конькобежный стадион, точнее, его половину. Это порядка пяти тысяч квадратных метров. Здесь уместились четыре стихии - огонь, вода, воздух и земля. За несколько дней техническая группа при помощи специалистов воссоздала реальную соревновательную атмосферу с существующими нормативами, которые много лет выполняются любителями и профессионалами пожарно-спасательного спорта.
Площадку проекта "Герои" посетили организаторы
Участниками могли стать юноши и девушки от 15 до 17 лет, которые прошли все стадии отбора - от районного и областного до республиканского. До телевизионного этапа из 300 участников дошли только 48 - по две команды из всех областных центров страны, включая Минск. К съемкам пилотной версии проекта приступили сегодня. А накануне записи площадку посетили организаторы. Делегация представителей Президентского спортивного клуба, Белтелерадиокомпании, Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также Белорусской федерации пожарно-спасательного спорта увидели в действии все три зоны эстафеты, познакомились с ведущими, а также лично удостоверились в безопасности героев.
Дмитрий Лукашенко, председатель центрального совета Президентского спортивного клуба:
Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:
Белорусские спортсмены - лидеры международного рейтинга по пожарно-спасательному спорту
В Беларуси огромное внимание уделяется развитию детско-юношеского спорта. В стране развитая профильная сеть: функционируют отделения пожарно-спасательного спорта, в школах создаются специализированные классы МЧС, а также кружки. Наши спасатели являются лидерами по количеству побед в международных чемпионатах на постсоветском пространстве.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Проект "Герои" выйдет в эфир в сентябре
Уже 7 апреля команда проекта проанализирует первый пилотный выпуск. Всего в новом телесезоне, который стартует с сентября, запланировано 15 программ "Герои". Так что, у этой истории есть все шансы стать любимым телешоу для семейного просмотра. Главный приз проекта - многофункциональная силовая площадка для воркаута и выполнения физических упражнений всех видов и сложностей. Подробнее о проекте расскажем в воскресенье в программе "Главный эфир".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе