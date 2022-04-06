Проект "Герои" к новому сезону подготовила Белтелерадиокомпания с Президентским спортклубом, МЧС и Белорусской федерацией пожарно-спасательного спорта

Они могут и в огонь, и в воду. И готовы доказать это в эфире национального телевидения. Совместный проект о настоящих героях нашего времени - юных отличниках пожарно-спасательного спорта - к новому сезону подготовили Президентский спортивный клуб, Белтелерадиокомпания, а также Министерство по чрезвычайным ситуациям и Белорусская федерация пожарно-спасательного спорта.

Удалось реанимировать популярный во все времена формат спортивной эстафеты. Большая команда специалистов за год придумала современный вариант соперничества и разработала концепцию с дополненной реальностью. В качестве телевизионного павильона использовали конькобежный стадион, точнее, его половину. Это порядка пяти тысяч квадратных метров. Здесь уместились четыре стихии - огонь, вода, воздух и земля. За несколько дней техническая группа при помощи специалистов воссоздала реальную соревновательную атмосферу с существующими нормативами, которые много лет выполняются любителями и профессионалами пожарно-спасательного спорта.

Площадку проекта "Герои" посетили организаторы

Участниками могли стать юноши и девушки от 15 до 17 лет, которые прошли все стадии отбора - от районного и областного до республиканского. До телевизионного этапа из 300 участников дошли только 48 - по две команды из всех областных центров страны, включая Минск. К съемкам пилотной версии проекта приступили сегодня. А накануне записи площадку посетили организаторы. Делегация представителей Президентского спортивного клуба, Белтелерадиокомпании, Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также Белорусской федерации пожарно-спасательного спорта увидели в действии все три зоны эстафеты, познакомились с ведущими, а также лично удостоверились в безопасности героев.

Дмитрий Лукашенко, председатель центрального совета Президентского спортивного клуба:









Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:

Белорусские спортсмены - лидеры международного рейтинга по пожарно-спасательному спорту

В Беларуси огромное внимание уделяется развитию детско-юношеского спорта. В стране развитая профильная сеть: функционируют отделения пожарно-спасательного спорта, в школах создаются специализированные классы МЧС, а также кружки. Наши спасатели являются лидерами по количеству побед в международных чемпионатах на постсоветском пространстве.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Проект "Герои" выйдет в эфир в сентябре