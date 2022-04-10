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Проект "Герои" - ностальгический формат спартакиады с погружением в киберпространство
Они прошли огонь и воду, впереди испытание медными трубами. Или, проще говоря, славой. Тот еще вызов, но они точно справятся. Ведь благородства у них не занимать. Именно таких героев, своих, из соседнего двора "страна должна знать". И узнает совсем скоро. В сентябре телеканал "Беларусь 1" представит яркую премьеру - совместный проект Президентского спортивного клуба, Белтелерадиокомпании, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Белорусской федерации пожарно-спасательного спорта "Герои".
Свой телепродукт о белорусах и для них. Ностальгический формат спартакиады, но с погружением в киберпространство. В эстафете примут участие юноши и девушки от 14 до 16 лет, отличники и отличницы пожарно-спасательного спорта. Специально для них разработаны уникальные полосы препятствий, в которых объединились все стихии - вода, воздух, земля и огонь.
Взрыв адреналина и подъем эндорфина обеспечены всем, кто будет преодолевать себя, и тем, кто будет за этим следить и болеть. А бороться 16 команд из всех регионов Беларуси будут за главный приз.
Какой - знает Нина Можейко. Пристегните ремни. Следующая станция - сентябрь. Перенесемся не просто в эфирную осень, на телекухню, где большая команда профессионалов уже "готовит" понятное и легкоусвоямое авторское блюдо. Здесь все свое, натуральное. И хорошо знакомое.
Вас точно хотя бы раз вызывала "Спортландия". Программа-долгожитель, которая продержалась в телевизионном эфире несколько десятилетий. А значит, воспитала несколько поколений. И хоть бег в мешках и метание колец прекрасно разжигали юношеский задор раньше, сейчас вряд ли этим кого-то удивишь, разве что для поддержания физической формы.
Дмитрий Лукашенко, председатель центрального совета Президентского спортивного клуба:
Президентский спортивный клуб совместно с Белтелерадиокомпанией давно уже вынашивал такую идею создания спортивного проекта наподобие легендарной "Спортландии". При реализации этой идеи мы соединили две составляющие: новейшие наработки в индустрии развлечений и пропаганду профессии спасатель.
Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании:
Мы нуждаемся в таких героях, нуждаемся в таких парнях и девчонках, которые занимаются благородным делом, несмотря на свой юный возраст. Мы знаем, что в наше время нам подброшены немного иные герои, и с этим нужно что-то делать, в том числе благодаря таким проектам. Симбиоз ностальгической нашей БТ-шной спортландии и суперсовременных молодежных проектов. Что-то такое наше, свое.
На разработку новой "матрицы" потратили год. Соединили классическую эстафету и пожарно-спасательный спорт. В телепавильон превратили минский конькобежный стадион. Заняли половину площади льда, а это 5 000 квадратных метров. Здесь соединились все стихии - вода, воздух, земля и огонь.
Они буквально горят на работе - в дыму и при больших температурах, в подвалах и на высотах. Настоящие герои, те, кто спасает жизни, каждый день выступили консультантами. Разработали три уникальные полосы препятствий с элементами обязательных нормативов пожарно-спасательного спорта. Сохранили упражнение с водой, но преобразовали этап "Лучший пожарный" вместо башни-скалодром. Для записи пилотного выпуска - на площадку пригласили спортсменов-статистов.
В 2022 году пожарно-спасательному спорту этому спорту - 85 лет.
Для белорусов это спорт высоких достижений. Наша команда является лидером на постсоветском пространстве по количеству побед в международных чемпионатах.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Офицер-спасатель всем этим занимается во время 4-летнего цикла 4-летней подготовки. И для нас очень важно, что детки активно подхватили и поучаствовали во всех этапах этого шоу "Герои". Областные соревнования прошли, сейчас проходят элементы республиканских. Уверен, что это будущие спасатели Беларуси, которые поступят на службу в органы подразделения и в дальнейшем будут оказывать помощь людям.
Новыми героями стали юные спасатели - те, кто пока в большом спорте, а не во взрослой жизни. 300 юношей и девушек от 14 до 16 лет преодолели районные и областные отборы и оказались в республиканском финале. Всего 16 команд из всей страны - по две от каждой области, две от Минска, также в проекте примут участие команды лицея МЧС и юных спасателей Университета гражданской защиты МЧС.
В неженском спорте Катя уже 5 лет. В спасатели пришла через легкую атлетику. И это не единичный случай. Девочек и девушек в этом спорте достаточно. Хватает и юношей. Молодые люди сначала идут за адреналином, а потом понимают, какая миссия для них должна стать выполнимой, чтобы решать вопросы исключительно жизни, а не смерти. Поэтому после уроков у них не компьютерные игры, а реальные тренировки.
Капитан внутренней службы МЧС Алексей Масловец спас жизнь случайно выпавшему паромщику на реке Пина, когда был еще студентом. Сегодня он готовит к стартам команду из Бреста.
Соревнуются сразу две команды. Участники от каждой идут параллельно на каждом этапе и собирают кристаллы, которые дают дополнительные бонусы. За развитием событий следит старший судья - его инструментарий: электронный секундомер и зоркий взгляд.
Степан Комендант, старший судья проекта "Герои", судья международной категории по пожарно-спасательному спорту:
Организаторы проекта, конечно, проявили огромную фантазию и постарались сделать для ребят такие локации, которые их ставят в достаточно жесткие условия. Они должны выполнить поставленную сложную задачу в координационном отношении, в силовом, они должны ее выполнить за установленный промежуток времени. Плюс звуковые эффекты, эффекты с открытым пламенем, использование азотных установок налагает экстремальную ситуацию и спортсмен с этим должен справиться здорово и показать хороший результат.
Это их звездный час и возможность почувствовать себя особенными. У них есть своя легенда, форма и никнеймы - псевдонимы для соревнования.
Анжелина Микульская, продюсер проекта "Герои":
Сама форма продиктована временем. Почему компьютерная игра? Это язык подростков. Проведя исследование, аналитику зрительской аудитории, стало очевидным, что эта аудитория поймет данный язык больше всего. Папы - они тоже прекрасно понимают этот язык и даже есть такие мамы. Достаточно широкая аудитория у этого проекта.
За каждым движением игроков следят 18 камер. Телезрители увидят все и даже больше. Мы не просто будем наблюдать за ходом соревнований, но и познакомимся ближе с героями.
Здесь становится понятно, что главное - не победа, а участие. Но какое же соревнование без трофея? Главный приз проекта - многофункциональная силовая площадка для воркаута и выполнения физических упражнений всех видов и сложностей.
Выпуски отснимут до конца следующей недели, а затем техническую группу ждет процесс постпродакшена - ответственный момент, когда программа приобретет свои окончательные черты с графикой и дополненной реальностью.
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