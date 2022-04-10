Проект "Герои" - ностальгический формат спартакиады с погружением в киберпространство

Президентский спортивный клуб совместно с Белтелерадиокомпанией давно уже вынашивал такую идею создания спортивного проекта наподобие легендарной "Спортландии". При реализации этой идеи мы соединили две составляющие: новейшие наработки в индустрии развлечений и пропаганду профессии спасатель.

Мы нуждаемся в таких героях, нуждаемся в таких парнях и девчонках, которые занимаются благородным делом, несмотря на свой юный возраст. Мы знаем, что в наше время нам подброшены немного иные герои, и с этим нужно что-то делать, в том числе благодаря таким проектам. Симбиоз ностальгической нашей БТ-шной спортландии и суперсовременных молодежных проектов. Что-то такое наше, свое.

На разработку новой "матрицы" потратили год. Соединили классическую эстафету и пожарно-спасательный спорт. В телепавильон превратили минский конькобежный стадион. Заняли половину площади льда, а это 5 000 квадратных метров. Здесь соединились все стихии - вода, воздух, земля и огонь.

В 2022 году пожарно-спасательному спорту этому спорту - 85 лет.

Офицер-спасатель всем этим занимается во время 4-летнего цикла 4-летней подготовки. И для нас очень важно, что детки активно подхватили и поучаствовали во всех этапах этого шоу "Герои". Областные соревнования прошли, сейчас проходят элементы республиканских. Уверен, что это будущие спасатели Беларуси, которые поступят на службу в органы подразделения и в дальнейшем будут оказывать помощь людям.