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Проект гидропонной фермы гомельского студента победил на конкурсе "100 идей для Беларуси"
Студент из Гомеля предложил культивировать растения своим способом, что не только экологично, но и выгодно. Его проект гидропонной фермы стал одним из лауреатов республиканского конкурса "100 идей для Беларуси". Юноша уверен, что за гидропоникой будущее растениеводства. "Кулибин" убедил в этом не только жюри, но и руководство Гомельского региона. Поддержка молодежи в числе приоритетов социальной политики Беларуси, задача нашла отражение и в обновленной Конституции.
Как это реализуется на практике - узнал Николай Скинтиян.
Студенту БелГУТа Никите Тачилкину 20 лет, он учится на инженера-технолога. Свое неожиданное хобби юный технарь объясняет просто: 4 года назад захотелось помочь родне по хозяйству, но с применением научного подхода.
У моих бабушки и дедушки есть дачный участок, и они, скажем так, любят тяжело работать. Решил немножко облегчить им труд, потому что знаю, что есть методы полегче. И вот в поисках информации, как можно облегчить труд, с 2018 года начал интересоваться гидропоникой.
Простыми словами, гидропоника - это выращивание растений без почвы. В прошлом году проект Никиты победил на международном конкурсе "Начинающий фермер", в этом году - на конкурсе "100 идей для Беларуси". При этом, отмечает юноша, ничего сложного в разработках нет - все гениальное просто. Сначала нужно прорастить семена.
Это своего рода проверка семян на качество. Затем Никита пересаживает их в самодельную гидропонную установку. В трубах питательный раствор, а вместо грунта керамзит, чтобы корням было за что цепляться. Сейчас студент выращивает мяту, а вообще таким образом можно культивировать самые разные растения.
Заниматься гидропоникой в квартире не так просто. В лабораторных условиях все-таки удобнее. Здесь на помощь парню пришли сотрудники Института леса - так у молодого ученого завязалось плотное сотрудничество с более опытными коллегами.
На ферму будущего обратили внимание в Институте леса. Научный сотрудник Дмитрий Кулагин оценил перспективную разработку Никиты. Теперь в распоряжении будущего ученого профессиональные лаборатории.
Договорились, что мы будем сотрудничать в дальнейшем и совместно можем подбирать растворы и какие-то технологические нюансы. Еще Никита сказал, что не очень удобно в доме держать гидропонную установку, потому что она постоянно гудит, ее нужно подсвечивать. В жилом помещении это не очень удобно. И институт предложил лаборатории, где мы можем устанавливать гидропонные установки и на них отрабатывать методику.
Реализация проекта гидропонной фермы
В Беларуси еще никто не занимался гидропоникой в промышленных масштабах, а ведь она могла бы решить много вопросов. В первую очередь, это настоящее спасение для чернобыльской зоны, где не все земли пригодны для засевания. Во время встречи с талантливой молодежью с проектом Никиты Тачилкина ознакомился председатель облисполкома Иван Крупко. Теперь реализация идей студента на контроле у губернатора.
Среди победителей конкурса "100 идей для Беларуси" три гомельчанина
Кроме гидропонной фермы среди победителей конкурса "100 идей для Беларуси" еще два гомельских проекта.
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