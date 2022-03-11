Проект "Графика года '21" - лучшее во Дворце искусства

Итоги 2021 года подводят в графическом арт-поле страны. 180 лучших экспериментов акварелью, литографией, цифровой печатью сейчас выставлены во Дворце искусства. Представителей школы графики не ограничивали в технике и теме. Кроме формата экспозиционного, и конкурсный. Жюри - в его составе искусствоведы и работники музеев - назовут лауреатов в день открытия нового фестиваля графики "Папера і лінія" 17 марта. На победу претендуют 7 десятков мастеров.