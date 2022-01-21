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Проект изменений и дополнений Конституции обсудили в Жодино
Патриотическое воспитание, сохранение социальных гарантий и укрепление семейных ценностей. В Жодино сегодня обсудили проект изменений и дополнений Конституции. К диалогу во время областного форума "Строим будущее вместе"подключились сотни женщин из всего центрального региона. Учителя и врачи, многодетные матери, руководители организаций и предприятий - большой разговор о поправках в Основной закон объединил представительниц разных профессий и возрастов. Среди популярных тем - статус Всебелорусского народного собрания, духовная преемственность и связь поколений, а также сохранение исторической памяти.
Во время встречи в честь 30-летия Белорусского союза женщин были вручены награды тем, кто внес особый вклад в развитие не только организации, но и страны. Кстати, женское движение в Беларуси насчитывает 140 тысяч женщин. Около 15 тысяч из них - в Минской области.
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