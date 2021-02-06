Проект "Хочу в телевизор!"

Тинейджеры стремятся "попасть в телевизор", несмотря на тренды Tik TokиYouTube-платформы! Десятки молодых людей от 16 до 22 лет борются за возможность стать профессиональными ведущими и корреспондентами. Количество мест ограничено, но шанс проявить себя и оказаться "по ту сторону экрана" - без диплома журфака и объемного портфолио - в рамках проекта "Хочу в телевизор!" - есть у каждого. Для заключительного открытого кастинга предоставили одну из самых технологичных студий Макаёнка, 9 - "100 метров". Прежде чем получить 5 минут славы и опыт работы с телекамерами, школьникам и студентам нужно было оставить заявку на сайте телеканала. Кроме креативной визитки - моментальная импровизация и ответы на провокационные вопросы от команды молодежного проекта "Пин_Код".

