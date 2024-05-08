Проект "Хоровое вече" - музыкальное поздравление ко Дню Победы

Музыкальное поздравление ко Дню Победы от юных белорусов. Проект "Хоровое вече" объединил в единый коллектив ребят двадцати учреждений образования Минска. Большой праздничный концерт дали на локации Музея истории Великой Отечественной, возле парка Победы. В программе прозвучали песни военных лет, произведения современных авторов и посвящения своей стране.