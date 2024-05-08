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Проект "Хоровое вече" - музыкальное поздравление ко Дню Победы
Музыкальное поздравление ко Дню Победы от юных белорусов. Проект "Хоровое вече" объединил в единый коллектив ребят двадцати учреждений образования Минска. Большой праздничный концерт дали на локации Музея истории Великой Отечественной, возле парка Победы. В программе прозвучали песни военных лет, произведения современных авторов и посвящения своей стране.
Кульминацией праздника песни стало возложение цветов к стеле "Минск - город-герой". Все участники почтили память победителей минутой молчания.
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