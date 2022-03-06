ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Проект "Клуб редакторов" о том, чем живет мир и Беларусь

Украинские события - мировая новость номер один! Как на наших глазах происходит переформатирование однополярного мира, что меняется в глобальной геополитике, и почему решающую роль чаще играют не реальные танки, а виртуальная реальность. Также место Беларуси в современном витке истории. В информационном потоке конфликта разбираются эксперты и гости "Клуба редакторов".

Говорим открыто на самые острые, важные и актуальные темы, которыми живет мир и наша страна. Смотрите полный выпуск "Клуба редакторов" на YouTube-канале Агентства теленовостей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все