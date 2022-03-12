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Проект "Клуб редакторов" расскажет о том, что происходит в Украине

Так чем занимались в биологических лабораториях Пентагона на территории Украины? Американская сторона в панике вывозит документы и заметает следы там, где это возможно. А добытые факты пойдут на суд общественности. Сегодня уже многие страны адресуют вопрос Вашингтону касательно исследований в странах постсоветского пространства. Отвечать им придется в любом случае, но нам ожидать чистосердечного признания не приходится.

Также - как европейское информационное пространство ставят на военные рельсы и зачем крупнейшая социальная сеть разрешила призывать к убийству русских и белорусов? Смотрите полный выпуск "Клуба редакторов" на YouTube-канале АТН.

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