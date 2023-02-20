Проект Концепции нацбезопасности будет вынесен на общественное обсуждение. В чем суть изменений

Проект Концепции национальной безопасности поддержан Президентом Беларуси Александром Лукашенко и в ближайшее время будет вынесен на общественное обсуждение. Об этом сообщил журналистам государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович после заседания Совета безопасности во главе с Президентом, сообщает БелТА.

Как рассказал госсекретарь, принципиальным требованием главы государства при разработке новой редакции концепции было использовать наработанный опыт. "Мы сохранили преемственность. Структура, базис, теоретическая и методологическая основа концепции остались без кардинальных изменений. Кроме того, документ развивает положения Конституции в сфере безопасности и обеспечивает их претворение в жизнь. Так, в определении национальных интересов нашло отражение ключевое положение Основного закона об общественном согласии, незыблемости устоев народовластия и правового государства", - обратил внимание он.



Зачем что-то менять

Масштабная работа над проектом, по его словам, велась в течение года. В составе межведомственной рабочей группы по обновлению концепции нацбезопасности трудились представители более 30 уполномоченных государственных органов и организаций, которые представляли все без исключения сферы жизнедеятельности. Нынешняя концепция действует уже более 12 лет. Актуальность ее обновления вызвана не только требованием Президента, озвученным на Всебелорусском народном собрании, "но и теми изменениями в мировой военно-политической обстановке, которые сложились за этот промежуток времени, тенденциями к обострению обстановки, борьбой между Западом и Востоком, между основными центрами силы". В этой ситуации Беларусь оказалась в эпицентре развернувшегося противостояния. Свидетельством этому является в том числе и упоминание нашей страны в Стратегии национальной безопасности США, утвержденной недавно. Хотя ранее она там не фигурировала.





Риск, вызов, угроза - в чем отличия

Все новеллы обновленной концепции можно объединить в несколько крупных блоков, в каждом из которых детально по всем видам безопасности внесены соответствующие изменения, пояснил Александр Вольфович. В частности, усовершенствован базовый понятийный аппарат, устранены имевшиеся пробелы, актуализированы тенденции современного мира, кардинально пересмотрена система индикаторов для оценки состояния национальной безопасности.

В новом проекте КНБ появилась, например, градация угроз - риск, вызов и непосредственно сама угроза. Так, риск определен как зарождающаяся опасность национальным интересам, вызов - объективно формирующаяся опасность, угроза - реальная опасность национальным интересам.

"Принципиально важно, что понятие национальной безопасности дополнено целеустановкой на устойчивое развитие, движение вперед, - подчеркнул госсекретарь в беседе с корреспондентом БЕЛТА. - Скорректированы понятия источника угрозы и собственно самой угрозы национальной безопасности. В концепции впервые даны определения риска и вызова национальной безопасности, что позволит более эффективно оценивать ее состояние и оперативно принимать меры реагирования. В перечень стратегических национальных интересов впервые включены новые положения о необходимости всемерной защиты народа Беларуси как уникальной исторической общности и единственного источника государственной власти". В числе национальных интересов закреплены такие концептуально важные вещи, как национальная самобытность, благополучие и процветание, социальная ответственность граждан (а не только государства), общественное согласие.

Также появился новый термин - "электоральный суверенитет". "Это неотъемлемое право независимого, суверенного государства самостоятельно, без вмешательства извне проводить выборы и референдумы", - заметил Александр Вольфович.

Отдельным новым блоком в КНБ закреплена биологическая безопасность как одна из сфер нацбезопасности в целом. Появление этой сферы объясняется событиями последнего времени в мире, в том числе пандемией и ее влиянием на политическую систему и экономику. Учитывалось также проведение специальной военной операции и выявление биолабораторий, организованных под эгидой США, на территории Украины и других постсоветских стран.





Конкретизирован алгоритм функционирования системы обеспечения национальной безопасности в рамках антикризисного реагирования. Появились новые субъекты нацбезопасности - ВНС, статус отдельных субъектов нацбезопасности придан органам прокуратуры и КГК. Уточнен алгоритм действий всех субъектов нацбезопасности по нейтрализации современных вызовов и угроз.

Судьбу КНБ решит ВНС

В целом концепция обновилась практически на 70%. При ее подготовке изучался и учитывался мировой опыт, в том числе аналогичные стратегические документы России, Узбекистана, Казахстана, других постсоветских стран, а также США, Великобритании, Германии, Франции. "В отличие от ряда стран, где подобные документы носят закрытый характер, мы ни от кого ничего не скрывали", - отметил Александр Вольфович.

Он обратил внимание, что проект концепции положительно оценен научно-экспертным сообществом. Основные ее положения, прежде всего новые, прошли апробацию на более чем 30 республиканских и международных научно-практических конференциях с привлечением специалистов Национальной академии наук Беларуси, Белорусского института стратегических исследований, Института национальной безопасности, профильных республиканских вузов и научно-исследовательских учреждений.



"В целом проект концепции принят за основу. Президентом поставлена задача продолжить работу, прежде всего по разъяснению новых положений концепции на диалоговых площадках, в трудовых коллективах. С учетом предложений, которые поступят в ходе работы на диалоговых площадках, вынести данный документ на утверждение Всебелорусского народного собрания", - пояснил Александр Вольфович. По его словам, Президент положительно оценил организацию работы по общественному обсуждению положений Конституции перед ее принятием в обновленной редакции и поручил по аналогичному алгоритму построить работу по обсуждению нового проекта Концепции национальной безопасности.