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Проект международной технической помощи Латвия - Литва - Беларусь

В Минске прошла стартовая встреча по проекту "Повышение готовности и наращивание потенциала в реагировании на чрезвычайные ситуации". Проект предполагает помощь от ЕС и партнеров и направлен на борьбу с возросшим числом стихийных бедствий, а также на снижение социально-экономических последствий этих бедствий. Общий бюджет проекта - более миллиона евро.

Программа направлена на укрепление сотрудничества между Латвией и Беларусью в области обеспечения готовности и реагирования на стихийные бедствия природного характера.

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