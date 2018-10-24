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Проект "Минщина удивительная" предлагает открыть для себя неизведанные места и маршруты

Познакомиться поближе с малой родиной. Проект "Минщина удивительная" объединил бренды центрального региона. Каждый район раскрывает отличительные черты, интересные объекты и, конечно, людей, прославляющих родную сторону. Создатели проекта предлагают открыть для себя неизведанные места и маршруты, познакомиться с выдающимися деятелями, самобытными мастерами и коллективами.

Первый маршрут, по которому отправятся туристы, - Березинский район. Кроме ознакомления с живописными пейзажами, здесь можно увидеть самую большую деревянную ложку и посетить Музей мифов.

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