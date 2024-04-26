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Проект "Молодежный сход" стартовал в Минске
Воплощать идеалы будущего нашей страны и определять векторы развития всего белорусского общества - теперь и в силах молодежи, которая не только следила за прямой трансляцией, но и была среди делегатов ВНС. Их голос и прогрессивный взгляд - вклад в становление сильного государства.
Я был делегатом Всебелорусского народного собрания. Это огромная честь, огромная возможность и огромная ответственность. Потому что мы, как представители молодежи, на Всебелорусском народном собрании могли побыть рядом, пообщаться и действительно на равных перенять опыт от людей, которые в свое время были теми, кто строил нашу страну. Наш Президент сказал очень правильную вещь - несмотря ни на что нельзя ничего бояться, нужно идти до конца, идти вперед, иметь собственную цель. И для нас, как для молодежи это, наверное, наиболее значимые слова.
Когда я слышу Президента, когда я вижу, что он делает, эмоции всегда невероятные. Потому что человеку очень легко говорить. Почему? Потому что он отвечает за свои действия, отвечает за свои слова, и он говорит правду. Все в стране делается для людей, да, но в первую очередь для них, для молодежи, для нашего будущего, потому что им дальше жить, им дальше руководить этой страной, и как мы их воспитаем, как мы их научим, обеспечит то, как они будут продолжать наши традиции
На консолидацию молодежи вокруг национальных ценностей, формирование их правовой и политической культуры, а также раскрытие потенциала в гражданских инициативах направлен и новый проект "Молодежный сход", который стартовал сегодня в столице. Это совместная инициатива БРСМ и Молодежного парламента. Ежеквартально на базе учреждений образования, культуры и предприятий будут проходить дискуссионные площадки. На повестке весь пласт молодежной проблематики: от бытовых вопросов до глобальных идей, которые касаются всей страны.
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