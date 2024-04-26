Проект "Молодежный сход" стартовал в Минске

Когда я слышу Президента, когда я вижу, что он делает, эмоции всегда невероятные. Потому что человеку очень легко говорить. Почему? Потому что он отвечает за свои действия, отвечает за свои слова, и он говорит правду. Все в стране делается для людей, да, но в первую очередь для них, для молодежи, для нашего будущего, потому что им дальше жить, им дальше руководить этой страной, и как мы их воспитаем, как мы их научим, обеспечит то, как они будут продолжать наши традиции

Наталья Цилинская, председатель Белорусской федерации велоспорта