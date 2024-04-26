ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Проект "Молодежный сход" стартовал в Минске

Воплощать идеалы будущего нашей страны и определять векторы развития всего белорусского общества - теперь и в силах молодежи, которая не только следила за прямой трансляцией, но и была среди делегатов ВНС. Их голос и прогрессивный взгляд - вклад в становление сильного государства.

Я был делегатом Всебелорусского народного собрания. Это огромная честь, огромная возможность и огромная ответственность. Потому что мы, как представители молодежи, на Всебелорусском народном собрании могли побыть рядом, пообщаться и действительно на равных перенять опыт от людей, которые в свое время были теми, кто строил нашу страну. Наш Президент сказал очень правильную вещь - несмотря ни на что нельзя ничего бояться, нужно идти до конца, идти вперед, иметь собственную цель. И для нас, как для молодежи это, наверное, наиболее значимые слова.
Алексей Пикус, секретарь БРСМ БГУ
Когда я слышу Президента, когда я вижу, что он делает, эмоции всегда невероятные. Потому что человеку очень легко говорить. Почему? Потому что он отвечает за свои действия, отвечает за свои слова, и он говорит правду. Все в стране делается для людей, да, но в первую очередь для них, для молодежи, для нашего будущего, потому что им дальше жить, им дальше руководить этой страной, и как мы их воспитаем, как мы их научим, обеспечит то, как они будут продолжать наши традиции
Наталья Цилинская, председатель Белорусской федерации велоспорта

На консолидацию молодежи вокруг национальных ценностей, формирование их правовой и политической культуры, а также раскрытие потенциала в гражданских инициативах направлен и новый проект "Молодежный сход", который стартовал сегодня в столице. Это совместная инициатива БРСМ и Молодежного парламента. Ежеквартально на базе учреждений образования, культуры и предприятий будут проходить дискуссионные площадки. На повестке весь пласт молодежной проблематики: от бытовых вопросов до глобальных идей, которые касаются всей страны.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все