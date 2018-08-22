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Проект "На контроле Президента" сегодня после "Панорамы" на "Беларусь 1"

Огромные преференции, возможность развиваться и создавать рабочие места предприниматели получили по 345-му Указу "О развитии торговли, общепита и бытового обслуживания". И уже есть результат - 700 новых субъектов хозяйствования с начала года. Наши корреспонденты заглянули в глубинку. Об увиденном смотрите в проекте "На контроле Президента" сегодня после Панорамы на "Беларусь 1"

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