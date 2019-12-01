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Проект "На контроле Президента". ЖКХ. В среду на "Беларусь 1"
Сфера, которая всегда вызывает много вопросов, ЖКХ. От разговоров про необходимость конкуренции здесь переходят к делу. Открываются равные возможности для работы как государственным, так и частным организациям.
Со следующего года исполнителя жилищно-коммунальных услуг будут выбирать исключительно на конкурсной основе. Проведением тендеров, а дальше и оценкой качества выполнения работ займутся либо службы заказчика (их начинают создавать по всей стране), либо местные органы власти.
Нововведение затронет практически все ЖКУ, кроме водо-, газо- и электроснабжения, а также отопления. Например, текущий или капремонт, обращение с мусором или, скажем, благоустройство территорий.
Вопрос: что мы увидим в жировках? Ответы - в очередной серии проекта "На контроле Президента" в среду на "Беларусь 1".
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