3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Проект, направленный на популяризацию иммунизации молодежи против COVID-19, запустили в Городском центре здоровья
В Минске в Городском центре здоровья запустили проект, направленный на популяризацию иммунизации молодежи против COVID. Основной принцип работы - равный обучает равного. Для старост групп вузов организованы образовательные встречи с представителями здравоохранения. И уже новыми знаниями на тренингах и консультациях молодежные лидеры будут делиться со сверстниками и одногруппниками. Чтобы создать подушку безопасности, должно быть привито не менее 60 % населения.
Практически каждый день центр здоровья проводит информационные встречи со студентами о необходимости вакцинации. Прививку от коронавируса получили 38 % студентов и 28 % учащихся средних специальных учебных заведений.
Президент
Все
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Лукашенко поздравил Думу Боко с избранием на должность Президента Ботсваны
Александр Лукашенко поздравил Президента Анголы с национальным праздником
Политика
Все
Общество
Все
Сергеенко провел прием граждан, где обсудили личные проблемы и инициативы
Рост кибератак: Беларусь вошла в топ-3 самых атакуемых государств на территории СНГ
Соцопрос показал, что большинство белорусов уверены в своем будущем
Кривошеев: Изменение климата - глобальная ключевая тема, в которую вовлечены руководители государств
В мире
Все
The Sunday Times: Елизавета II перед смертью назвала Бориса Джонсона "идиотом"
Демографические перспективы Латвии: к 2030 году население страны может снизиться до 1 млн человек
Экс-президент Литвы заявила, что новая коалиция в стране распространяет "кремлевский смрад"
Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа
Регионы
Все
Происшествия
Все