Проект, направленный на популяризацию иммунизации молодежи против COVID-19, запустили в Городском центре здоровья

В Минске в Городском центре здоровья запустили проект, направленный на популяризацию иммунизации молодежи против COVID. Основной принцип работы - равный обучает равного. Для старост групп вузов организованы образовательные встречи с представителями здравоохранения. И уже новыми знаниями на тренингах и консультациях молодежные лидеры будут делиться со сверстниками и одногруппниками. Чтобы создать подушку безопасности, должно быть привито не менее 60 % населения.



Практически каждый день центр здоровья проводит информационные встречи со студентами о необходимости вакцинации. Прививку от коронавируса получили 38 % студентов и 28 % учащихся средних специальных учебных заведений.