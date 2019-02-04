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Проект "Наши". Анна Ляшенко. Смотрите сегодня в 21:50 на "Беларусь 1"

Как побороть страх и заглянуть болезни в глаза. Бросить ей вызов и уверенно идти к победе ради возможности дарить детям мечту. Анна Ляшенко в проекте Агентства теленовостей "Наши" - смотрите сегодня сразу после "Панорамы" на "Беларусь 1".

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