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Проект новой Конституции Беларуси обсудили в Глубокской ЦРБ
Предстоящее общественно-политическое событие обсудили с коллективом Глубокской ЦРБ. Встречу провел председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко. Спикер нижней палаты парламента рассказал, что в случае одобрения белорусами проекта Конституции, в течение года примут Закон "О Всебелорусском народном собрании", а в течение двух лет предстоит внести изменения в 20 кодексов и 60 законов.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы должны сохранить белорусскую модель, которая ориентирована на человека. И в частности, что касается медицины, это на укрепление и сохранение здоровья человека. Конечно, люди сегодня едины во мнении, что мы просто обязаны - и наше поколение, и будущее поколение - сохранить независимость, территориальную целостность нашей страны.
Елена Тихонович, заведующая организационно-методическим кабинетом Глубокской центральной районной больницы:
Положительный отклик наших сотрудников нашли те изменения и дополнения в Конституцию, которые касаются социальной политики, сохранения исторической памяти. Долг каждого гражданина прийти на референдум 27 февраля и выразить свою гражданскую позицию.
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