Проект новой Конституции до референдума пройдет широкое общественное обсуждение

Чтобы активно работал в этом направлении парламент. Это его основная функция. Поэтому вносятся такие предложения для того, чтобы парламентарии как представители народа, выясняя интересы, запросы наших граждан, оперативно принимали соответствующие законы, которые должным образом регулировали те или иные общественные отношения. Мы также видим, что главная контрольная функция парламента состоит в том, чтобы контролировать, как действует конкретный закон, каково его регулирующее воздействие на общественные отношения, и своевременно вносить соответствующие изменения в те или иные законы для того, чтобы повышать их эффективность

Слышать друг друга важно и в вопросах внутренней повестки. Четвертое заседание Конституционной комиссии, где представители авторитетной команды обсуждали четвертую главу четвертого раздела. Не совпадение цифр, а четкое планирование работы.



Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси

