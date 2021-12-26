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Проект новой Конституции вынесут на всенародное обсуждение - важно мнение каждого белоруса
Дальнейшее развитие нашей страны зависит от каждого из нас. В ближайшие дни проект новой Конституции вынесут на всенародное обсуждение. А итоговое слово белорусы выскажут на референдуме. О важности обсуждения формирования главного свода прав и свобод человека - Конституции - высказали свое мнение жители нашей страны.
Возлагаю большие надежды на обсуждение новой редакции Конституции. Так как Конституция позволит нам ответить на вопрос, как мы будем жить дальше, в каком направлении двигаться в политической, социальной, культурной жизни. И правильно, что граждане страны смогут принять в этом активное участие. Высказать свою позицию в трудовых коллективах, лично.
Хочется надеяться на то, что и дальше Конституция будет направлена на то, чтобы общество наше строилось на таких принципах, как равенство, уважение, свобода, соблюдение законов и прав каждого человека.
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