Проект новой Конституции вынесут на всенародное обсуждение - важно мнение каждого белоруса

Возлагаю большие надежды на обсуждение новой редакции Конституции. Так как Конституция позволит нам ответить на вопрос, как мы будем жить дальше, в каком направлении двигаться в политической, социальной, культурной жизни. И правильно, что граждане страны смогут принять в этом активное участие. Высказать свою позицию в трудовых коллективах, лично.