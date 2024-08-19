Проект "Новые люди" телеканала "Беларусь 3" победил на медиафестивале "Спас на Енисее"

Традиция, объединяющая поколения, не прерывалась ни на один день с того момента, как на вахту в 1972 году заступили лучшие школьники Брестчины. Почетную службу у Вечного огня суммарно несли около 100 тысяч юнармейцев. Художественное осмысление получило высокую оценку жюри.

"Новые люди" - это проект о молодых и талантливых белорусах в возрасте от 15 до 22 лет. Как они выбирают свой путь и как реализуют амбиции - теперь и на больших конкурсных экранах. Медиафестиваль в Красноярске объединил пишущих и снимающих журналистов из 24 регионов России и Беларуси. За победу в 7 номинациях "Спаса на Енисее" боролась почти тысяча авторов. С победой поздравляем наших коллег!