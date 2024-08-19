3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Проект "Новые люди" телеканала "Беларусь 3" победил на медиафестивале "Спас на Енисее"
Проект телеканала "Беларусь 3" стал победителем фестиваля "Спас на Енисее". Выпуск программы "Новые люди. Пост № 1" одержал победу среди 279 конкурсантов в номинации "Вечные ценности". Серия рассказывает о молодых ребятах, которые несут Вахту Памятив Брестской крепости.
Традиция, объединяющая поколения, не прерывалась ни на один день с того момента, как на вахту в 1972 году заступили лучшие школьники Брестчины. Почетную службу у Вечного огня суммарно несли около 100 тысяч юнармейцев. Художественное осмысление получило высокую оценку жюри.
"Новые люди" - это проект о молодых и талантливых белорусах в возрасте от 15 до 22 лет. Как они выбирают свой путь и как реализуют амбиции - теперь и на больших конкурсных экранах. Медиафестиваль в Красноярске объединил пишущих и снимающих журналистов из 24 регионов России и Беларуси. За победу в 7 номинациях "Спаса на Енисее" боролась почти тысяча авторов. С победой поздравляем наших коллег!
- На совещании с руководством Совмина Лукашенко напомнил о важности жилищного строительства и заслушал профильного министра
- О сердце белорусского севера - Шумилинском районе - смотрите в проекте "Место для жизни"
- В Новогрудке по рецептуре предков выпускают более 20 видов сыров, изготавливают мобильные ФАПы и устраивают хороший быт для молодых специалистов
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов