Проект "Объективно". Саммит ОДКБ в Кыргызстане глазами фоторепортеров

За тем, как проходил саммит ОДКБ, по традиции пристально следили массмедиа. В объектив фоторепортеров информационного агентства БелТА попали важные кадры: и встреча в аэропорту Бишкека Президента Беларуси, и переговоры Александра Лукашенко с Сооронбаем Жээнбековым и даже снимок, на котором видно, как журналисты, в том числе зарубежные, буквально атакуют нашего Президента вопросами. Оно и понятно, с белорусской стороны было заявлено много предложений и инициатив по развитию и улучшению работы Организации Договора о коллективной безопасности. Итак, каким получился саммит ОДКБ в Кыргызстане глазами фоторепортеров - прямо сейчас (видео).