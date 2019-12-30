Проект "Объективно". Венский бал

Самые яркие фотокадры с Венского бала мы покажем прямо сейчас в проекте "Объективно". Репортеры информационного агентства “БелТА” пристально следили за всем, что происходило во Дворце Независимости: и как вальсировали высшие должностные лица страны, и в каких образах участники пришли на бал. И здесь действительно есть на что посмотреть: шикарные платья, прически и даже цветовые композиции. Впрочем, главное, конечно же, не это, а сама атмосфера праздника - такая красивая традиция белорусам однозначно пришлась по вкусу.