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Проект обновленной Конституции белорусы обсуждают в трудовых коллективах, вузах и на предприятиях

Белорусы продолжают обсуждать проект обновленной Конституции страны. В Центр правовой информации уже поступило более 4 тысяч предложений по внесению дополнений и изменений в Основной закон. Они будут рассмотрены на заседании рабочей группы и Конституционной комиссии. Активно к обсуждению подключились политологи и социологи. Разговор на местах, в трудовых коллективах, вузах и на предприятиях будет продолжен.

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