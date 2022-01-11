Проект обновленной Конституции белорусы обсуждают в трудовых коллективах, вузах и на предприятиях

Белорусы продолжают обсуждать проект обновленной Конституции страны. В Центр правовой информации уже поступило более 4 тысяч предложений по внесению дополнений и изменений в Основной закон. Они будут рассмотрены на заседании рабочей группы и Конституционной комиссии. Активно к обсуждению подключились политологи и социологи. Разговор на местах, в трудовых коллективах, вузах и на предприятиях будет продолжен.