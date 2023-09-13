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Проект обновленной Концепции национальной безопасности обсудили в Витебске
Проект обновленной Концепции национальной безопасности сегодня обсудили в Витебске. Новации активу северного региона озвучил первый замгоссекретаря Совета безопасности Беларуси.
Павел Муравейко проинформировал о современной военно-политической обстановке, ее влиянии на Беларусь. Подробно рассказал о мерах реагирования на вызовы и угрозы. Сегодня ситуация на планете развивается в условиях беспрецедентного обострения геополитической обстановки. Вмешательство во внутренние дела суверенных государств, расшатывание внутриполитической ситуации, провоцирование вооруженных конфликтов под предлогом демократизации и борьбы за права человека становятся нормой в разрешении межгосударственных противоречий.
Павел Муравейко, первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси:
Маховик милитаризации по периметру наших границ постоянно раскручивается. Причем в авангарде этой политики идут страны Балтии, Польша. Буквально свежий пример. Под надуманным предлогом, что у нас размещается группа Вагнера, поляки развернули два механизированных батальона вблизи границ. А это на Гродненском и Брестском направлениях.
"Активно разыгрывается карта миграционного кризиса, причем фактически каждый день поляки стараются выдавить на нашу территорию мигрантов, многих из которых они сами пригласили, а некоторым даже выдали определенные визы. Об этом открыто говорят даже в польском обществе", - подчеркнул Муравейко.
Несмотря на миролюбивую политику Беларуси, нагнетается напряженность на границе, создаются искусственные ограничения для взаимовыгодного транзита грузов, продолжаются провокации. Недавно Литва закрыла два пункта пропуска, несмотря на негативную реакцию жителей приграничья, посещающих нашу страну в рамках безвизового режима. За время его действия Беларусь посетили около 700 тысяч граждан ЕС, большая часть из которых (свыше 440 тысяч человек) - граждане Литвы, около 50 тысяч поляков.
В ходе обсуждения Концепции нацбезопасности в Витебске звучали предложения.
Сегодня было высказано предложение в том числе включить вопрос подготовки народного ополчения в Концепцию, так как проект подготавливался до того, как вышли документы по народному ополчению. И это предложение будет рассмотрено.
Олег Буевич, председатель Новополоцкого городского Совета депутатов:
Мы считаем, что всегда национальная безопасность - это дело военных, силовиков, но эта новая редакция показывает, что это дело каждого человека. И если мы все вместе будем выполнять то, что положено, Президент говорит: "Мы защитим нашу страну. Военная составляющая есть. Но вы работайте каждый на своем месте". А ведь работая каждый на своем месте, это есть экономическая безопасность нашей страны.
Обновленный документ активно обсуждают на диалоговых площадках, круглых столах, встречах с экспертами. Концепция национальной безопасности будет принята на Всебелорусском народном собрании в будущем году.
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