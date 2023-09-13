Проект обновленной Концепции национальной безопасности обсудили в Витебске

Олег Буевич, председатель Новополоцкого городского Совета депутатов:

Мы считаем, что всегда национальная безопасность - это дело военных, силовиков, но эта новая редакция показывает, что это дело каждого человека. И если мы все вместе будем выполнять то, что положено, Президент говорит: "Мы защитим нашу страну. Военная составляющая есть. Но вы работайте каждый на своем месте". А ведь работая каждый на своем месте, это есть экономическая безопасность нашей страны.

Виктор Глушин, зампредседателя Витебского горисполкома

