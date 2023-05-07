Проект "Ожившие строки памяти" расскажет о 9 мая 1945 года - дне, когда белорусы услышали биение своих сердец

Каждый год 9 Мая белорусы испытывают одинаковые эмоции: благодарность, преклонение и возможность почувствовать общее дыхание страны, ощутить свою причастность к великим деяниям предков и осознать себя их наследниками. Продолжать дело тех, для кого 9 Мая 1945 стало самой высокой наградой за пережитое.