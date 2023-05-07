3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Проект "Ожившие строки памяти" расскажет о 9 мая 1945 года - дне, когда белорусы услышали биение своих сердец
Каждый год 9 Мая белорусы испытывают одинаковые эмоции: благодарность, преклонение и возможность почувствовать общее дыхание страны, ощутить свою причастность к великим деяниям предков и осознать себя их наследниками. Продолжать дело тех, для кого 9 Мая 1945 стало самой высокой наградой за пережитое.
Специальный проект Агентства телевизионных новостей "Ожившие строки памяти" - о том самом дне, когда во всех уголках нашей страны жители перестали слышать стук метронома, а услышали биение своих сердец (видео).
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов