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Проект "Партизаны Беларуси" удостоен специальной премии Президента
Проект "Партизаны Беларуси", призванный персонифицировать героев-партизан, сохранить и увековечить память о них, донести ее до подрастающего поколения через пример мужества и героизма, в этом сезоне удостоен специальной премии Президента. Портал хранит в себе около 200 тысяч имен и более миллиона архивных документов. Гостем студии "Скажинемолчи" стал координатор проекта, заместитель директора - главного редактора издательского дома "Беларусь сегодня" Иван Синичкин. Как модернизировался проект с 2018 года, момента запуска, и какие планы по его развитию в дальнейшем?
Документы-то писались в то время тяжелое. Они писались не для нас с вами, они писались про того человека. Они раскрывают ту историю, раскрывают полностью правду, которая происходила в то время. И вот задача проекта (раз уж мы сейчас о нем говорим) - сохранить вот эту правду, донести ее в документальном, верифицированном виде до следующих поколений, ну и до нас с вами, ныне живущих.
Иван Синичкин также рассказал о направлениях, которыми руководит в СБ (сайт, мессенджеры, социальные сети, радио и даже телевидение), как блокировали профили и англоязычное издание издательского дома, а также о том, какой выход нашли с текучкой кадров после событий 2020-го.
Многие, скажем так, вещи выходили на портале даже без участия журналистов, редакторов, скажем так, в привычном понимании. Поэтому есть небольшие лайфхаки внутренние, которые мы использовали, и это позволило буквально в день-два решить кадровую проблему.
Не только о работе, но и о личном. Какое хобби у Ивана Синичкина и как проводит время с семьей? Полная версия интервью доступна на сайте Белтелерадиокомпании, а также в YouTube и телеграм-канале проекта.
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