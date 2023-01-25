Проект "Партизаны Беларуси" удостоен специальной премии Президента

Документы-то писались в то время тяжелое. Они писались не для нас с вами, они писались про того человека. Они раскрывают ту историю, раскрывают полностью правду, которая происходила в то время. И вот задача проекта (раз уж мы сейчас о нем говорим) - сохранить вот эту правду, донести ее в документальном, верифицированном виде до следующих поколений, ну и до нас с вами, ныне живущих.

Иван Синичкин, замдиректора - главного редактора издательского дома "Беларусь сегодня", куратор проекта "Партизаны Беларуси", лауреат спецпремии Президента Беларуси