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Проект под открытым небом "Художник и город" изменит локацию
С площади Якуба Коласа городская галерея переедет на пешеходную улицу Комсомольскую. Этот сезон для арт-инициативы юбилейный. "Художник и город" отмечает 10-летие. Фокус нынешней выставки на творчестве народного художника Беларуси Леонида Щемелева. Эстеты смогут ознакомиться с современными белорусскими авторами. Старт городского вернисажа - 27 мая.
Почти 40 работ Леонида Щемелева будут сопровождаться биографией автора и текстовым описанием на трех языках - белорусском, русском и английском. На репродукции картин нанесено антивандальное покрытие, которое не боится повреждений.
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