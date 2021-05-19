Проект под открытым небом "Художник и город" изменит локацию

С площади Якуба Коласа городская галерея переедет на пешеходную улицу Комсомольскую. Этот сезон для арт-инициативы юбилейный. "Художник и город" отмечает 10-летие. Фокус нынешней выставки на творчестве народного художника Беларуси Леонида Щемелева. Эстеты смогут ознакомиться с современными белорусскими авторами. Старт городского вернисажа - 27 мая.