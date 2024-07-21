Проект "Поезд Памяти - 2024" стал для его участников вторым домом. Расскажем, как был организован быт

Участники проекта "Поезд Памяти - 2024" следовали той же дорогой, которой проходила Красная армия. Они склоняли головы у мемориалов, возлагали цветы и минутой молчания чтили память погибших в знак благодарности за мирное небо.

"Больше всего меня покорило Пискаревское кладбище в Санкт-Петербурге (в прошлом - в Ленинграде), потому что это место, я бы сказала, оно негласно, о нем не кричат, но оно хранит судьбы сотен, тысяч людей", - поделилась впечатлениями в специальном репортаже "Назад в будущее. Путь поколений" Таисия Сломчинская, участница проекта "Поезд Памяти - 2024" (Россия).





Самое большое кладбище в мире по количеству захороненных во время Великой Отечественной войны. Здесь покоится почти полмиллиона человек. Во время блокады Ленинграда доходило до 7 тысяч умерших в день. Люди умирали от обстрелов, из-за сильных морозов, а еще от голода, ведь по карточкам можно было получить только хлеб.

"Самое тяжелое время в Ленинграде с 20 ноября по 25 декабря 1941 года. Тогда быласерьезно урезана норма хлеба. Солдаты на передовой получали по 500 граммов. Труженики на заводах по 250. А маленькие дети и иждивенцы всего по 125 граммов хлеба", - рассказывает о фактах экскурсовод.

Для меня очень важен вопрос сохранения исторической памяти. Из жизни уходят последние победители - те, кто прошел эту войну, кто помнит, кто мог бы передать нам это все. Мой прапрадедушка был артиллеристом. Он дошел до Берлина и вернулся домой. Узнал я о проекте прошлым летом. Это, я считаю, один из лучших способов, как я могу отблагодарить своего прапрадедушку. Алексей Ярош, участник проекта "Поезд Памяти - 2024" (Беларусь)

На некоторое время поезд стал для ребят вторым дом, где все продумано до мелочей. В нем есть ресторан, душ, игровые комнаты.





Один из участников проекта "Поезд Памяти - 2024" уточнил, что в поезде были удобные спальные места, а во время отбоя их можно было разложить в кровати. Также был общий стол, на которому ребят стояликое-какие личные вещи.

Людмила Безуспарис, начальник поезда, отметила, что постельное белье меняли каждые три дня. Ребятам выдавались дорожные наборы, банные комплекты и полотенца. А именинников поздравляли с вручением подарков.





Вожатая Ольга Бурак рассказала, что во время маршрута была запланировала отрядная работа - День национальных культур. Парни и девчата показывали, чем живет их страна, рассказывали про национальную гордость, главные достопримечательности своего государства, а также про города, национальную кухню, национальные музыкальные инструменты.

И мальчишки, и девчонки, и мы поддержали инициативу координаторов, чтобы каждый день мы исполняли национальные песни и приветствия на национальных языках, а также пели песни, которые связаны с городами. Александр Лукьянов, координатор культурно-образовательного проекта "Поезд Памяти", первый секретарь ЦК БРСМ, член Совета Республики

А еще главный спутник в путешествии по железным артериям - это фигурный подстаканник. Сегодня их выпускают из разных материалов, но история этого атрибута началась еще в XIX веке.